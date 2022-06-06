شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد مشروع المجزر والمحجر الصحى بدمياط بتكلفة 295 مليون جنيه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشروع إنشاء المجزر الآلى الجديد والمحجر الصحي وكوكر تدوير المخلفات الحيوانية بمنطقة شطا، والذى يجرى تنفيذه على مساحة 12 فدانا بتكلفة إجمالية تبلغ 295 مليون جنيه.

شارك في الجولة التفقدية الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وخلال الجولة استمع اللواء محمود شعراوي والدكتورة منال عوض إلي شرح تفصيلي من المهندس عبد التواب سيد مدير عام جهاز تعمير سيناء بالجهاز المركزي للتعمير الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع والذي يتكون من محطة معالجة ثلاثية ومبني المجزر الاستثماري بملحقاته للحفظ والتصنيع ومبني إداري وحظائر الحجر الصحي ووحدة كوكر للتخلص من المخلفات ومخزن للأعلاف، كما تم الإشارة الي انه من المقرر ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل خلال شهر أكتوبر 2022.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، متابعة الوزارة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى الانتهاء من المشروع القومى لتطوير المجازر ورفع كفاءتها وإنشاء مجازر جديدة بجميع المحافظات لتشجيع ثقافة الذبح داخل المجازر وتجريم أعمال الذبح بالشوارع و الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وأضاف شعراوى، أن هناك خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية حيث من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمني متكامل تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالي 150 مجزراً بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 مراحل ، ويتم خلالها مراعاة كافة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر.

وطالب شعراوى بضرورة تكثيف الأعمال الجارية بمشروع المجزر الآلي بدمياط للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة وتطبيق كل الاشتراطات المعتمدة بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة ويساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من المشروع منها زيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من كافة المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة، مؤكدا سعي الوزارة خلال الفترة الحالية لإيجاد منظومة متكاملة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كل المجازر التى سيتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة بالتعاون مع كافة شركات القطاع الخاص والشركات الوطنية والعمل على الإرتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم فى توفير لحوم آمنة وصحية والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد .

ومن جانبها، قالت الدكتورة منال عوض، إن المجزر يستهدف خدمة وتنمية المجتمع المحلي ويعمل بصورة متكاملة في إنتاج اللحوم ومصنعاتها وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية للمواطنين بأسعار مناسبة ، لافتة إلى أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال تنفيذ وتشغيل المشروع ومن بينها ( أطباء بيطريين - جزارين – عمال خدمة – إداريين - أفراد أمن ) ويضم المشروع الذى سيخدم محافظة دمياط والمحافظات المجاورة 12 حظيرة ومجزرين حكوميين وآخر استثمارات ومحطتين معالجة وتدوير مخلفات حيوانية ( كوكر) وكذا مبنى إداري ومخزن أعلاف وسيحقق المشروع رؤية الدولة للتنمية المستدامة .

وأوضحت محافظ دمياط، أن المشروع يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها، لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن .