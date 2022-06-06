شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يفتتحان طريق الدكتور مشرفة وميدان أبو الوفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط جولتهما التفقدية والافتتاحية لعدد من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة، بافتتاح طريق الدكتور على مصطفى مشرفة " الترعة الشرقاوية" بعد تنفيذ أعمال تطويره بطول 7.5 كيلو .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المشروع تضمن رفع كفاءة الجزيرة الوسطى وإنشاء برجولات وأرصفة جانبية وأماكن لانتظار السيارات الى جانب رفع كفاءة شبكات المرافق واعمدة الانارة وتنفيذ عمليات الرصف بالإسفلت، كما اطلعا على ما تم تتفيذه بميدان أبو الوفا " الشهابية " الذى شهد أعمال تطوير وتوسعة وإعادة تخطيط للمحاور المحيطة به ، وكذلك رصف الطريق الواصل بين الميدان والكورنيش بطول 700 متر، كما تم استعراض للوضع السابق للمنطقة قبل التطوير وما تم تنفيذه من أعمال والتى ساهمت فى إزالة كافة العشوائيات ورفع المظهر الحضارى للمنطقة.

وبلغت التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير شارعي الدكتور على مصطفى مشرفة وميدان أبوالفا حوالي 187 مليون جنيه.

ولفتت محافظ دمياط، إلى أن المشروع يُعد من أهم وأضخم مشروعات التنسيق الحضارى التى شهدتها مدينة دمياط ، مشيرة إلى أن الطريق محور رئيسى يمر بعدة مناطق بالمدينة يبدأ من ميدان عزب النهضة حتى منطقة مسجد الحطاب، كما أن ميدان الشهابية تم إدراج أعمال تطويره ضمن هذا المشروع نظرا لكونه نقطة ربط بين جزئي الطريق وكذلك بين مناطق مختلفة بالمحافظة ومدخل رئيسى يصل لقلب المدينة.