شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الزراعة جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ، متابعاً سير العملية الامتحانية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

رافقه أثناء الجولة الدكتور هشام محسن الحريري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ولاء عبدالغني السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. نبيل المدني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جدير بالذكر، أن الامتحانات تبدأ في السادس من يونيو وتستمر حتي التاسع والعشرون من يونيو الجاري وتُعقد علي ثلاث فترات بمتوسط عدد طلاب في الفترة الواحدة 1700 طالب تقريباً .

وأكد د. أحمد جلال عميد الكلية علي عدد من الإجراءات الواجب اتباعها وهي الحضور قبل موعد بدء الامتحان بنصف ساعة مع الالتزام بارتداء الكمامة، الالتزام بإحضار إثبات تحقيق الشخصية ( كارنيه الكلية - بطاقة - الرقم القومي ) للسماح بدخول الكلية وأداء الامتحان وإبراز تحقيق شخصية الطالب اذا طلب منه ذلك ، الالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التواجد بالساحة الخارجية أمام مدخل الكلية أو داخل الكلية وتنفيذ الإرشادات المنظمة لهذا الشأن ،الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الخاصة بمسار الوصول إلى لجنة الامتحان وأيضا عند الخروج وغير مسموح بتواجد تجمعات طلابية نهائيا داخل الكلية، الاطلاع بصفة يومية على موقع الكلية لمعرفة مكان لجنة الامتحان الخاصة بكل امتحان ، والالتزام بإحضار كافة الأدوات الكتابية ( قلم رصاص - قلم جاف- ممحاة - آلة حاسبة ... الخ ) والأدوات الشخصية ( مناديل ورقية - كحول تعقيم - كمامة ... الخ ) .

وأكد أنه غير مسموح نهائيا بالدخول بالهاتف المحمول داخل قاعات الامتحان، الالتزام بتعليمات رئيس لجنة الامتحان طوال فترة الامتحان وعدم محاولة الغش ( سمعي- بصري ) وعدم القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بالنظام داخل او خارج لجنة الامتحان ، بعد انتهاء الامتحان يلتزم الطالب بالخروج من الكلية فورا طبقا للمسار المحدد للخروج لإتاحة الفرصة لتطهيرا اللجان بين الفترات الامتحانية في عدم وجود الطلاب .