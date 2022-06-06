شكرا لقرائتكم خبر عن خلال توقيع وثيقة شرم الشيخ خضراء.. البيئة: تكرار النموذج بمدن جديدة فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكدت وزيرة البيئة، أنه سيتم تحويل مدينة الخارجية كمدينة صديقة للبييئة ومن بعدها مدينة شرم الشيخ ، وأن التدابير المُقدَمة من مشروع المدينة نموذجًا يجري السعي لمحاكاته في أنحاء أخرى من مصر، محددةً مثالًا جديدًا لكيفية تصدي الوجهات السياحية بنجاحٍ لتحديات النمو التنموي.

وأضافت وزيرة البيئة خلال توقيع وثيقة مشروع شرم مدينة خضراء الممول من مرفق البيئة العالمية والذى ينفذه جهاز شئون البيئة بالتعاون بين وزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، اليوم الإثنين، أنه سيتم تحقيق ذلك عبر وضع استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS)، كذلك وضع خطة عمل، مع التركيز على المساعدة الفنية، وبناء القدرات والبرهنة على الممارسات الجيدة للتخفيف من آثار تغير المناخ، ولمنع المواد الكيميائية والمخلفات ولإداراتها، وذلك من خلال مجموعة من الاستثمارات التجريبية، وتنظيم الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة، وخُططها التنفيذية، وتطويرها، وكذا تعزيز التغيير السلوكي، بالتزامن مع ما أوضحته الحكومة من أولويات واحتياجات وطنية وخاصية فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 بالمدينة نوفمبر القادم .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن نجاح تنفيذ الاستراتيجية المتكاملة للتنمية المستدامة لشرم الشيخ (SESSDS) سيتطلب القيام بعمليات خاصة بأصحاب المصلحة المتعددين (MSP) حيث تُعزّز القدرات السياسية والفنية والمالية والتنظيمية، وكذا مشاركة المواطنين والعمليات الخاصة بأصحاب المصلحة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بالمدينة.

جدير بالذكر، أنه حضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، مراسم التوقيع على مشروع الوثيقة ، و اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي و الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والسفير حازم فهمى ممثلا عن وزارة الخارجية بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ عدد من قيادات الوزارة المعنية.