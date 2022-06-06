أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء أمس الأحد، «يولاندا أويل» وزيرة الصحة بدولة جنوب السودان، وذلك بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بالإسراع وتيسير الإجراءات الخاصة بتسجيل الدواء المصري لدى دولة زامبيا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الأدوية لدول القارة الإفريقية بأسعار مقبولة بما يضمن استدامة توافر الدواء لشعوب القارة.

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا للأشقاء في أفريقيا، جزء من الدعم المصري لدول القارة، لاسيما وأن أفريقيا لا زالت تعاني حتى الآن من عدم الحصول على نسب جيدة من لقاحات كورونا.

طالبت الداخلية الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.

انتهاء مهلة تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية اليوم

تنتهي اليوم الإثنين المهلة المحددة لتسجيل طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، حيث سيتم غلق التسجيل الإلكتروني على الموقع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

أكد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، الاثنين، التوافق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على دعوة الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للحضور إلى العاصمة بيروت، وذلك للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والجنوبية للعمل على إنهاءها في أقرب وقت ممكن، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة. يقدم ”الخليج 365” خدمة مجانية لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث يمكنهم متابعة أقوى المراجعات النهائية على ”الخليج 365” بمواد تعليمية مبسطة وميسرة وتشمل كافة أجزاء المنهج في كل المواد الدراسية بكافة فروعها وملخصات لن تخرج عنها الأسئلة. عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن اختيار الحكم الاجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيكون من ثلاثة دول هى أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم الاستقرار على وجود حكم أجنبى من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلى بإستقدام حكام أجانب لمبارياته وموافقة اتحاد الكرة على الطلب". عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس لطلاب الثانوية.. أقوى مراجعة للعربى فرع القراءة والنصوص المتحررة "فيديو"

اتفاق لبنانى على دعوة الوسيط الأمريكى إلى مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل