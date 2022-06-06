شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري.
الحكومة تنفى إيقاف معاشات أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها لكروت ميزة
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف معاشات جميع أصحاب البطاقات التقليدية لحين تحويلها إلى كروت ميزة اعتباراً من يونيو الجاري، مُشيرةً إلى استمرار صرف المعاشات لجميع حاملي البطاقات التقليدية بدايةً من شهر يونيو الجاري من خلال آليات الصرف الأخرى لحين الانتهاء من تحويل البطاقات إلى كروت ميزة، وهى "تحويل المعاش على الحساب الجاري الشخصي للمستفيد – أو من خلال المحافظ الإلكترونية"، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون أي انتقاص، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال.
مدبولى يكلف وزير البترول بوضع خارطة تحرك لجذب شركات دولية للاستكشافات الجديدة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع "اللجنة العليا للأداء الاقتصادي"، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
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خالد عبدالغفار يؤكد دعم مصر للقضاء على "فيروس سي" بدولة جنوب السودان
طالبت الداخلية الفائزين بقرعة الحج لهذا العام الإلتزام بتعليمات وزارة الحج السعودية بعدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.
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تنتهي اليوم الإثنين المهلة المحددة لتسجيل طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، حيث سيتم غلق التسجيل الإلكتروني على الموقع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.
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أكد مكتب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتى، الاثنين، التوافق مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على دعوة الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين للحضور إلى العاصمة بيروت، وذلك للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والجنوبية للعمل على إنهاءها في أقرب وقت ممكن، لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار التي تعيشها المنطقة.
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عصام عبد الفتاح: حكام أجانب لإدارة القمة ولم نلغ تقنية الفيديو بالكأس
أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام أن اختيار الحكم الاجنبى لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك سيكون من ثلاثة دول هى أسبانيا وألمانيا وإيطاليا، وقال عصام عبد الفتاح فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تم الاستقرار على وجود حكم أجنبى من الدوريات الخمسة الكبرى لإدارة مباراة القمة بناء على طلب الأهلى بإستقدام حكام أجانب لمبارياته وموافقة اتحاد الكرة على الطلب".