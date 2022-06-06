شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة بغداد: شكرى والصفدى يبحثان مع الكاظمى التعاون الأمنى والدفاعى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، بحضور وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين.

وأعرب الكاظمي – بحسب بيان للحكومة العراقية - في مستهل اللقاء عن اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك. كما أكد سيادته على أهمية التعاون، وتنسيق المواقف إقليمياً على مسار ترسيخ السلم والاستقرار في المنطقة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء العراقى إلى أن البناء على مقررات القمم التي جمعت قيادات البلدان الثلاثة، وآخرها القمة التي استضافتها بغداد سيكون من شأنه تحقيق مستقبل أفضل للدول الثلاث، وللمنطقة.

ونقل الوزير الأردني تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين إلى الكاظمي، مثلما نقل الوزير سامح شكري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الكاظمى. وقد تم التأكيد على أهمية المجابهة المشتركة للتحديات التي تواجهها الدول الثلاث ضمن الظروف الراهنة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني والدفاعي المشترك بالضدّ من التنظيمات الإرهابية، والتأكيد على استمرار التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الإطار؛ بما يضمن توفير بيئة آمنة للازدهار الاقتصادي، وتعزيز نتائج التنمية المستدامة بما يخدم شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وشعوب المنطقة.