شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة مستمرة لـ48 ساعة وارتفاع آخر بكافة الأنحاء نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع اخر في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع.

و يشهد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.