شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة تسجيل طلبات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي اليوم الإثنين المهلة المحددة لتسجيل طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة 2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، حيث سيتم غلق التسجيل الإلكتروني على الموقع في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

وصرح المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة تسليم وتسلم الملفات لمن أتموا عملية التسجيل اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 وحتى يوم الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، وفقًا للمواعيد المحددة لكل جامعة والمعلن عنها على الموقع الرسمي للنيابة الإدارية.