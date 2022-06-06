شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الجمهورية للصحة: لدينا طاقة إنتاجية دوائية تغطى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، بالمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، قائلا: "حاجة مشرفة سواء على مستوى الافتتاح وكلمة السيد الرئيس، وكذلك الحلقات العلمية التي شهدها".

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المؤتمر الطبي الأفريقي الأول له نظرات عديدة، لعرض جانب إيجابي كبير جدا في الصحة في مصر، والإنجازات التي تمت على أرض الوطن، ونحن قضينا على فيروس سي، والخلفية التي كانت وراءه وهو مرض البلهارسيا".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن مصر نجحت في القضاء على الملاريا بداخلها بجانب فيروس سي والبلهارسيا، إضافة إلى أمراض أخرى كثيرة كانت موجودة في مصر ويعاني منها الناس، "البعد الثاني للمؤتمر أننا نريد توصيل رسالة لأفريقيا بكل أمانة وصدق بأننا لدينا طاقة إنتاجية دوائية يمكن أن تغطي أفريقيا، ولكن المهم أن يكون هناك نوع من التكامل والتوافق والثقة في النفس بين الأفارقة وبعضهم".

وتابع الدكتور محمد عوض تاج الدين: "نحن ندخل في عدد ضخم من مصانع الدواء بجانب مدينة الدواء المصرية التي تنتج أدوية كثيرة جدا، حتى أننا دخلنا في إنتاج أدوية تكنولوجيا حيوية قوية يمكن أن تغطي مصر وأفريقيا، والاتجاه في مصر هو توطين صناعة الدواء في أفريقيا، واستثمار الشركات العالمية لتوطين هذه الصناعة في أفريقيا".