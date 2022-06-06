شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: انعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر
وأكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، أن إجراء اختيار القيادات الجديدة بالعاصمة الإدارية يأتي للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهزا للعمل، وأصبح كذلك مهيئا لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجياً لإجراء كل الأعمال به، موضحاً أن انعقاد اللجنة يأتي في إطار بدء الوزارة التشغيل التجريبي وإطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة GFMIS ومنظومة PAY ROLL والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة حيث تم إجراء العمليات الخاصة بها لمرتبات شهر يونيو الجاري من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – معهد نظم معلومات القوات المسلحة.
جدير بالذكر، أن أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة من أهم الوظائف وهي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، ومن جانبهم، أثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد بالعاصمة الإدارية لانعقاد لجنة الاختيار، موضحين أن المقر سوف يكون إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التي تم ميكنتها، وأن ما يحدث من انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما تتضمنه من التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والتميز في الأداء.