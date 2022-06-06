شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترفع تراكمات القمامة والأتربة بطول طريق الأوتوستراد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، تراكمات القمامة و الأتربة بطول طريق الاتوستراد من كوبري الملك خالد وحتي نهاية مدينة 15 مايو، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئه وتكليف اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل واناره القاهره للإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات إنقاذ حلوان والمركزية للنظافة قطاع البساتين والمعادي والمعصره وحلوان و15 مايو كلا في قطاعه ومنطقته والورش الإنتاجيه بأقسام الحداده واللحام والانشاءات.

كما تم رفع جميع التراكمات الموجوده يمين ويسار الطريق وتهذيب المناطق المحيطة بها كما تم الدفع بسيارات المياه بالضغط العالي وغسيل وتطهير الارصفه والبلدورات وتطهير الأرصفة بمعرفة الإدارية المركزية للنظافة من البساتين والمعادي والمعصره وحلوان كلا في قطاعه لتحسين مستوى النظافه في تغير شامل لطريق الاتوستراد وتحسين المظهر العام بكافه القطاعات، تحت إشراف مهندس ابراهيم عامر.

كما قامت الورش الإنتاجية برئاسة المهندس اسعد محمد مدير الورش وفرق اللحام برفع الاسوار الحديدية بطول الطريق لإعاده تصنعيها واستعدالها وتركيبها واستخدامها في فواصل الجزر الوسطي بعد دهانها كما سيتم إنشاء احواض تجميلية بدل المتهالكة بطول الطريق واعاده زراعتها بمعرفه المركزيه للتجميل

تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات السيد الوزير المحافظ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة وتكليف اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة للمركزية للتجميل والحدائق والتشجير برفع كفاءة جميع الجزر الوسطي بالشوارع والميادين والمحاور لخلق متنفسات جديدة للمواطنين وتحسين المظهر العام بكافه مناطق القاهرة .

وقامت فرق العمل بالإدارة المركزية للتجميل برئاسة المهندسة أمل صادق مدير المنطقة الجنوبيه للتجميل ومهندسي المنطقه بزراعة الجزر الوسطي بالمعادي وفرد وزارعة النجيله مع تقليم الاشجار والنخل بمحيط المنطقة بأيدي مهندسي وعمال المركزية للتجميل تحت إشراف مباشر من المهندس هشام عبد الرازق رئيس المركزية.

كما تم اضاءه طريق الاتوستراد بقطاع منشأة ناصر وحتي كوبري الملك خالد وإضاءة بين الجبلين ليلا بعد استعدال اعمده الانارة وتركيب كشافات الليد الجديدة بمعرفة المركزية للإنارة .