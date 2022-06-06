"المعادلة" مشروع تخرج بإعلام بنى سويف حول الدراما الإذاعية ذات طابع الكوميديا

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القاهرة - سامية سيد - "المعادلة" هو أول مشروع تخرج اذاعي بقسم إذاعة وتليفزيون بكلية إعلام جامعة بني سويف من خلال مجهود طالبة واحدة فقط فى الفرقة الرابعة وبالتعاون مع طلبة آخرين في الفرق الأصغر، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد الكلية، والدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة، وبإشراف الدكتورة منة دياب.

الفكرة:

تدور فكرة مشروع التخرج حول دراما إذاعية نفسية تحمل طابع الكوميديا الممزوج بالغموض والفانتازيا وتتحدث عن الانطفاء النفسي والصراع بداخلنا ما بين الظلام والنور من خلال بطلة القصة التي تعاني من حالة من الانطفاء بسبب ظروف مرت بها.

وشارك فى مشروع التخرج 3 طلاب من الفرق المختلفة وهم، أمنية محسن الطالبة بالفرقة الرابعة ويوسف أبو الفرج بالفرقة الثالثة ومنار محمد بالفرقة الثانية وهو بذلك يكون أول مشروع تخرج بالتعاون بين الفرق الثلاثة

وتعتمد فكرة المشروع على أنه لا يجب الاعتماد علي وجود شخص ما أو تحقيق حلم معين لكي نشعر بالسعادة ونتخلص من انطفائنا النفسي، وأن النور الداخلي بداخلنا أقوي من كل الظروف، وأنه رغم الصراع الداخلي داخلنا ما بين النور والظلام يجب أن نسيطر علي هذا الصراع ويكون بأيدينا ريموت الكنترول ف حياتنا.

وقالت أمنية محسن : "كان تحدي كبير أن أقوم بإنهاء الفكرة بكافة مراحلها بدون عمل جماعي وأن يكون ذلك بالتعاون مع طلبة الفرق الأصغر فقط وبمجهود طالبة واحدة من الفرقة الرابعة وتحدي آخر لكونه المشروع الاذاعي الوحيد ولا ينافس أي مشاريع أخري ولكني وضعت أمام عيناي حلم أن أترك بصمة لي في نهاية دراستي الجامعية وألا يكون مشروع التخرج مجرد درجات بالنسبة لي".