شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 18 براءة اختراع و14 مشروعا بحثيا حصاد القومى للبحوث خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى قطاع المعاهد والمراكز والهيئات البحثية بتطورات كبيرة خلال العام 2021/2022، حيث قامت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بجهود كبيرة لإبراز التطورات والجهود التى قامت بها المراكز والمعاهد والهيئات البحثية فى توظيف البحث العلمى لخدمة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، وربط البحث العلمى بالصناعة، ودعم الباحثين والمبتكرين.

وفى هذا الصدد، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث حول حصاد الأداء السنوي للمركز للعام 2021/ 2022.

وأشار التقرير، إلى أن عدد الأبحاث المنشورة بالمجلات المحلية والدولية بلغ (198) بحثًا، و (2690) بحثًا منشورًا بالمجلات الدولية "Scopus"، و (109) بحثًا منشورًا بالكتب، وعدد (18) براءة اختراع، كما بلغ عدد المشروعات البحثية الدولية خلال تلك الفترة (14) مشروعًا، والمشروعات البحثية المحلية (110) مشروعًا.

ولفت التقرير إلى المشروعات الداخلية للمركز خلال العام، حيث بلغت (380) مشروعًا، كما بلغ عدد المشروعات الداخلية التكميلية (115) مشروعًا.

وأفاد التقرير، بتصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف سيماجو الإسبانى (SCImago) كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، والذى يأتي بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ومؤشر سيماجو للتصنيفات الأكاديمية ومؤسسة السيفير العالمية؛ بهدف خلق بيئة تنافسية لتعزيز نتائج الأبحاث الصادرة عن المراكز البحثية.

وأضاف التقرير، أن المركز نجح في الحصول على النصيب الأكبر من الفائزين بجوائز الدولة، والذى أعلنه مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى دورته رقم 179، حيث حصل المركز على 7 جوائز في مجالات (العلوم التكنولوجية المُتقدمة، العلوم الأساسية، العلوم الهندسية، العلوم الكيميائية، العلوم الزراعية، العلوم التكنولوجية المُتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الزراعية، المياه والطاقة والعلوم البيئية).

وقال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن تصدر المركز القومي للبحوث قائمة المراكز البحثية فى تصنيف SCImago العالمى، وحصوله على النصيب الأكبر من جوائز الدولة، فضلاً عن تزايد عدد البحوث المنشورة دوليًا من جانب المركز القومي للبحوث، وزيادة عدد مشروعات المركز، تعكس جميعها التقدم الملحوظ الذي شهده أداء المركز القومي للبحوث، ويأتي دور المركز مواكبًا لسياسة الوزارة الخاصة بتوظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصرى، وتلبية احتياجاته فى كافة المجالات من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، حيث تعمل جميعها في تعاون دائم مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.