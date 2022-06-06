شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: جاهزون لنقل خبراتنا للدول الأفريقية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon" حدث طبي يكتسب أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي، يعزز من دور مصر الريادي على مستوى القارة ويفتح بوابة الاستثمار "نحو الابتكار والتجارة" في القطاع الطبي الأفريقي أمام الدولة المصرية ومختلف الشركات المصرية والعالمية، ليكون أول ملتقى سنوي طبي واقتصادي يستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية بأفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بفعاليات اليوم الأول من الملتقى الطبي الأفريقي الأول الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل، أن مشاركة الهيئة في الملتقى تأتي تماشيا مع استراتيجية الدولة في الانفتاح على أفريقيا لنشر التعلم المستمر ونشر ثقافة الجودة، وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة والأشقاء العرب، مؤكدا الاستعداد التام لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية للمشاركة بخبراتها سواء في إعداد معايير جودة الرعاية الصحية لمختلف المنشآت الطبية، أو في نظم التقييم والاعتماد والرقابة، أو في إنشاء هيئات اعتماد مماثلة، إلى جانب تقديم الخدمات المتاحة بالهيئة لأية دولة افريقية بنفس النظام والتكاليف المطبقة داخل مصر.

وأشار الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن قيادات الهيئة والمسئولين من إدارات: أبحاث وتطوير المعايير الصحية، التسويق وتنمية الأعمال، اعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، الدعم الفني للمنشآت الصحية، وكذلك ممثلي فروع الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، متواجدين بجناح الهيئة بالمعرض الخاص بالمؤتمر بصالة 2 لشرح خدمات الهيئة ولإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بمقدمي الخدمات الصحية، لافتا إلى قيام الهيئة بتوقيع عدد من بروتوكولات تعاون مشتركة مع مختلف شركاء المنظومة الصحية على هامش الملتقى.