شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان الخارجة صديقة للبيئة.. توقيع مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الآن فاعليات توقيع مشروع شرم الشيخ مدينة خضراء، بالتعاون بين وزارتي الخارجية والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (undp)، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور على ابو سنه رئيس جهاز شئون البيئة، وممثلو وزارة الخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن الاحتفالات بيوم البيئة العالمى.

كانت وزيرة البيئة احتفلت، أمس الأحد، بيوم البيئة العالمى، بإعلان مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مدينة خضراء صديقة للبيئة والمناخ ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، من أعلى هضبة الناضورة شمال مدينة الخارجة.

جدير بالذكر أن منظومة النقل العام الجديدة بمدينة شرم الشيخ، هى منظومة نقل ذكية ومستدامة، تضم 300 أتوبيس كهربائي صناعة مصرية بشركة MCV المصرية بمدينة الصالحية بالتعاون مع شركة MAN الألمانية.