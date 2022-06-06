أخبار مصر

188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة حساب تكلفة شحن السيارات الكهربائية بدأ من الـ20 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات ساعة، وفيما طريقه حساب التكلفة:

 

1- شحن السيارات الكهربائية حتى 22  كيلو بتكلفة 37 جنيه (169 قرش * 22) بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان.

 

3- تكلفة شحن 22 كيلو وات ساعة  بالاماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 40 جنيها 92 قرش (186*22)

 

4- تكلفة شحن السياره الكهربائيه حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 187 جنيه و 50 قرش (375 قرش *50)

 

5- شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة اسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا