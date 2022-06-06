شكرا لقرائتكم خبر عن 188جنيها تكلفة شحن السيارة الكهربائية بـ50 كيلو وات.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن طريقة حساب تكلفة شحن السيارات الكهربائية بدأ من الـ20 كيلو وات وحتى 50 كيلو وات ساعة، وفيما طريقه حساب التكلفة:

1- شحن السيارات الكهربائية حتى 22 كيلو بتكلفة 37 جنيه (169 قرش * 22) بالنسبة للأماكن التى يعفى فيها شركات الشحن من دفع مقابل استخدام المكان.

3- تكلفة شحن 22 كيلو وات ساعة بالاماكن التى تلتزم فيها شركات الشحن بدفع مقابل استخدام المكان 40 جنيها 92 قرش (186*22)

4- تكلفة شحن السياره الكهربائيه حتى 50 كيلو وات ساعة تيار مستمر تبلغ 187 جنيه و 50 قرش (375 قرش *50)

5- شحن السيارات الكهربائية من المنزل سيكون بنفس تكلفة اسعار الشرائح المعلنة للقطاع المنزلى وفقا لخطة رفع الدعم حتى يوليو 2025.