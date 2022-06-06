شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى أول صوم الرسل هذا العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر صوم الرسل أول صوم في الكنيسة، حيث صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، ويبدأ يوم 21 يونيو.

ويبدأ صوم الرسل بعد انتهاء فترة الخماسين المقدسة والاحتفال بعيد العنصرة، وتتراوح مدته من 8 إلى 42 يوماً بسبب طبيعة عيد القيامة المنقولة (عيد الفصح)، ومع ذلك، في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية التي تتبع التقويم اليوليانى المنقح، يمكن أن يصل الصوم إلى 29 يوماً، أو قد لا يحدث على الإطلاق في بعض السنوات.

ويأتى أول صوم الرسل هذا العام يوم الاثنين الموافق 13 يونيو 2022 والذى يوافق 6 بؤونة عام 1738.

ويرجع صوم الرسل إلى صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث بدأ رُسل الديانة المسيحية آنذاك خدمتهم بالصوم، اقتداء بالمسيح الذى بدأ خدمته بالصوم، أربعين يومًا على الجبل.