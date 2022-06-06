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شاهد أعمال تنفيذ توسعة كوبرى الجامعة بالمنصورة

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل، صورا توضح نسب تنفيذ توسعة كوبرى جامعة المنصورة، والتي توضح قرب افتتاح أعمال التوسعة، حيث تبلغ تكلفة توسعة الكوبري 190 مليون جنيه، ويتم تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل، وذلك ضمن مشروع توسعة الطريق الدائرى حول مدينة المنصورة.

 

ويعد الكوبري نقل نوعية فى حركة النقل بمدينة المنصورة لإنهاء تكدسات السيارات بالمنطقة، وصعوبة الحركة أوقات الذروة.

 

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2022، أصدر قرارا بتوسعة كوبري الجامعة على النيل بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ويعتبر من أعمال المنفعة العامة، ويستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها.

 

 

 

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