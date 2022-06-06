شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج حملة Follow the Sun للترويج للسياحة في مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت حملة الصيف الترويجية Follow the Sun، والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في منتصف مارس الماضي، على القناة التليفزيونية العالمية CNN وعلى مواقع التواصل الاجتماعي Facebook، YouTube، TikTok، Snapchat، Ad colony، نتائج إيجابية في نسب المشاهدة والوصول للمستخدمين في الدول التي تم إطلاق الحملة بها وهي الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وإيطاليا.

وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ أن هذه الحملة نجحت في تحقيق ما يقرب من 68.6 مليون مشاهدة على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الدول، ووصلت إلى ما يقرب من 495.3 مليون مستخدم.

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، حققت الحملة على موقع الفيسبوك 4.2 مليون مشاهدة، ووصلت إلى 8.8 مليون مستخدم، وعلى موقع الـ YouTube حققت 5.7 مليون مشاهدة ووصلت إلى 20.4 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت 7.4 مليون مشاهدة ووصلت إلى 27.8 مليون مستخدم، وعلى Snapchat حققت 4.4 مليون مشاهدة ووصلت إلى إلى 7.4 مليون مستخدم.

أما في المملكة المتحدة حققت الحملة على موقع الفيسبوك 4.7 مليون مشاهدة ووصلت إلى 20.3 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 4.2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 9.5 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت 1.7 مشاهدة ووصلت إلى 48.5 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 2.2 مليون مشاهدة ووصلت 8.3 مليون مستخدم.

وفي ألمانيا، حققت الحملة على موقع الفيسبوك 4.5 مليون مشاهدة ووصلت إلى 17.8 مليون مستخدم، وعلى YouTube حققت 4.9 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 28.4 مليون مستخدم، وحققت على TikTok حققت ما يقرب من 2 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 54.84 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 2.2 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 4.5 مليون مستخدم.

أما في فرنسا، حققت الحملة على فيسبوك 2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 31.5 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 2.6 مليون مشاهدة بواقع وصول 10.14 مليون مستخدم، وعلى الـ TikTok حققت مليون مشاهدة ووصلت إلى 33.1 مليون مستخدم، وعلى الـ Snapchat حققت 5.3 مليون مشاهدة ووصلت إلى 25.3 مليون مستخدم.

وفي إيطاليا، حققت الحملة على موقع الفيسبوك 2.2 مليون مشاهدة ووصلت إلى 44.9 مليون مستخدم، وعلى الـ YouTube حققت 5.8 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 16.24 مليون مستخدم، وعلى TikTok حققت 2.6 مليون مشاهدة بواقع وصول إلى 77.4 مليون مستخدم.

وأضاف عمرو القاضي أن هذه الحملة ساهمت أيضاً في زيادة معدلات البحث الإلكتروني عن السياحة والسفر إلى مصر على شبكة الإنترنت بمعدل 121% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث زادت هذه المعدلات في المملكة المتحدة بنسبة 134% وفي ألمانيا 212% وإيطاليا 262% وفرنسا 110% مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت سوزان مصطفي إلى أنه لأول مرة في الشرق الأوسط يتم استخدام تقنية إبداعية جديدة لبث هذا الإعلان الترويجي طبقاً لحالة الطقس في كل سوق من الأسواق، حيث اعتمدت علي عرض حالة الرياح والسحب وصفاء الجو وسقوط الثلج والمطر في 6 مدن إنجليزية ومن ثم يتم عرض الفيديو المناسب للمستخدمين في كل مدينة تلقائياً بما يتوافق مع حالة الطقس الحالية بها، ليكون ذلك بمثابة دعوة للسائحين لمتابعة الطقس كما يدعو شعار الحملة Follow the Sun مما يجعلهم يختارون مصر كمقصد سياحي مميز لقضاء إجازاتهم بها والاستمتاع بجوها الدافئ طوال العام والشمس المشرقة.

جدير بالذكر أن هذه الحملة تم إطلاقها إلكترونياً علي منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في الأسواق المستهدفة وهي YouTube, Facebook, TikTok ,Snapchat, Ad colony، وذلك في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تهدف إلى إبراز المقصد السياحي المصري ومقوماته السياحية والأثرية المتميزة والمتنوعة وهويته الشابة النابضة بالحياة، وكوجهة سياحية جاذبة يرغب الزائر في البقاء بها مدة طويلة مع تكرار الزيارة كل عام.