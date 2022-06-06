شكرا لقرائتكم خبر عن كيو أر كود وشهادة تطعيمات وفيش.. أوراق مطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل وزارة التضامن الاجتماعي من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 3 الآف حاج هذا العام الأوراق والمستندات المطلوبة تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الأيام المقبلة، ومن ضمن الأوراق قسيمة إيداع بمبلغ 87000 جنيه في أحد البنوك "بنك مصر ، البنك الأهلي ، بنك القاهرة أو البريد المصري وشهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة"، للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائياً.

وتضمنت المستندات استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح، ويشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة السعودية ، جرعتين من أي من "فايزر ، مودرنا ، استرازينيكا ، ساينوفارم ، ساينوفاك ، سبوتنيك ، كوفوفاكس ، كوفاكسين ، نوفاكسوفيد " أو جرعة واحدة من جونسون ،

ويشترط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

تقديم شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات (لقاح الانفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي لقاح الحمي الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات .

شهادة طبية من مستشفى حكومي معتمدة بخاتم النسر وصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م.

عدد 2 صورة من جواز السفر أول صفحة فقط وعدد دد 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس (4 × 6) 80% من مساحة الوجه.

فيش جنائي مميكن موجه للحج ، وعدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.