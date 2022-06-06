شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ننسق لتوفير 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأفريقيا بعد توجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه بمجرد صدور توجيهات الرئيس السيسي اليوم، يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتوفير 30 مليون جرعة من لقاح كورونا لأشقائنا بأفريقيا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن مصر وإفريقيا لديهم الكثير من الهموم الصحية المشتركة، لافتا إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية في كلمته اليوم وجه شكرا مباشرا للرئيس السيسي والدولة المصرية على أكبر تجربة مصر لمرض فيروس سي، كما قدمت العلاج لأكثر من 2 مليون مواطن.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة من مصر لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا، أن أفريقيا تتمتع بنسبة 60% أو 65% من سكانها شباب، قائلا: "ويمكن أكتر من كده كمان، لذلك المستقبل في أفريقيا".