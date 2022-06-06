شكرا لقرائتكم خبر عن فاضل 14 يوما.. 21 يونيو بداية الانقلاب الصيفى والفصل يستمر 92 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حوالى 14 يوما تقريبا باتت تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، حيث نكون على موعد 21 يونيو الجارى مع الانقلاب الصيفى وبداية فصل الصيف.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن مواعيد فصول السنة وأطوالها خلال هذا العام 2022، حيث يبدأ فصل الصيف الثلاثاء 21 يونيه المقبل ويستمر 92 يوما و17 ساعة و 40 دقيقة، وفصل الخريف فيبدأ الجمعة 23 سبتمبر، ويستمر93 يوما و 15 ساعة و 50 دقيقة، بينما فصل الشتاء فيبدأ الأربعاء 21 ديسمبر، ويستمر 89 يوما و 20 ساعة و 44 دقيقة.

يذكر أنه فى يوم الاعتدال الربيعى تساوی طولا الليل والنهار ( 12 ساعة لكل منهما ) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبى.