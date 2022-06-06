شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى لبناء تنمية حقيقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول.الرئيس السيسي: الانتهاء من إجراء 1.3 مليون عملية كبرى بقوائم الانتظار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم الخدمة الطبية بسهولة، معقبا: "اللى قدراته قليلة معندوش غير الأفكار وربنا يوفقه بفكرة لمسألة.. لو عندي قدرة على تقديم خدمة طبية بما تعنيه هذه الكلمة مش هايبقى فيه مشكلة، لكن المشكلة تأتى من قلة الموارد وقلة الأموال المخصصة، وعندنا في مصر موقفناش قدامه وما أحبطناش.
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.
وجه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس عبد الفتاح السيسي.. من كان يمر هذا الحفل الكبير دون أن أقدم خالص الشكر والعرفان.. وما شهدته مصر خلال الفترة الماضية في ملف الرعاية الصحية وما تم لم يحدث في تاريخ مصر.. كان هناك فترات طويلة جدا نشهد القطاع الصحي ومشاكله التي كانت لا تنتهى وسوف تستمر لان في زيادة السكان.
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة من مصر لتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد فيروس كورونا للأشقاء في الدول الأفريقية وبالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار بمعدل نمو بلغ نحو 27 % مقارنة بعام 2020، لتحقق بذلك أعلى معدل تصدير فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامي معدلات التصدير بعدد 12 قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إنه جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة حوالي 3 مليار جنيه، بمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي.نيفين جامع: جار إعداد مشروع قانون لمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون لتقديم حوافز ومزايا لبعض الصناعات من بينها تقديم إعفاءات ضريبية، بهدف مساندة هذه الصناعات ومساعدتها على النمو وزيادة إنتاجيتها، ومن ثم زيادة قدرتها على التصدير.
قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير منظمة الصحة العالمية، إن الدولة المصرية تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات في ملف مواجهة التهاب الكبد الوبائي والتعامل مع فيروس سي، متابعا: "هناك 3 ملايين يشخص مصابون بفيروس بي وسي.. وتؤدي هذه الفيروسات إلى فواة 1.1 مليون منهم".. ونعمل على خفض معدلات الإصابة في أفريقيا، ونحرز تقدما في تقليل الإصابات بسرطانات الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل، ولكن هناك العديد من الدول الأفريقية ليس لديهم إمكانية الوصول إلى هذا العلاج، لذلك توجد العديد من الاستراتيجيات التى نحتاج إليها ضد وباء فيروس سي ووباء الإيدز.
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: "نشرت بنفسى على صفحته فيديو رائع للدكتور رمضان محمد رئيس المركز القومى للامتحانات والفيديو موجود لمن يريد سماعه وبالرغم من وجود المرجع الرئيسى يتبارز البعض فى كتابة عناوين مضللة تعبر عن سوء النية وعدم الفهم وتعمد التضليل والفيديو متاح لمن يريد الاستفادة منه".
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالم والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن إفريقيا تمثل حوال 16.7% من مواطني العالم، وهاك تحديات تواجه قارة أفريقيا ومصر كجزء من قارة أفريقيا، وهذه التحديات تؤثر على الخدمات الصحية لشعوب القارة.
بدأت وزارة الداخلية، تلقي رسوم تكاليف الحج من الفائزين بحج القرعة لهذا العام، من خلال كافة فروع البنوك الوطنية "الأهلى ، مصر، القاهرة"، ومكاتب هيئة البريد على مستوى الجمهورية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى (مدفوعة حج القرعة"على الكود المؤسسى الخاص بالمراقبة العامة لحسابات الشرطة رقم "11500201") اعتباراً من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 9/6/2022م.
قال الدكتور كونستانتينو شيونجا نائب رئيس دولة زيمباوي ووزير الصحة، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى المساندة لبناء القطاع الصحي، حيث تعلمنا درسا هاما وكبيرا من خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معظم سكان القارة وشعوبها لديهم موارد محدودة فى شتى المجالات، لا سيما المجالات الطبية، في حين نجد أن الدول المتقدمة لديهم إمكانيات متوفرة.
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها فى العام الدراسى القادم.
قال اللواء طبيب بهاء الدين زياد، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، إن إنشاء الهيئة المصرية أحد الآليات التي تبنتها الحكومة المصرية في مسار تطوير المنظومة الصحية وإرساء مبادئ التكنولوجيا الطبية، وحكومة إجراءات وتوطين صناعة الدواء واستدامة رعاية الصحية، وفقا للمعايير العالمية ووصولها إلى المواطنين.
أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم للمشاركة في فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وتكريم أهله وإكرام حفظته، وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم في فبراير 2023.
أعلنت الهيئة الفيدرالية الألمانية لنقل السيارات إن مرسيدس بنز تعمل حاليًا سحب ما يقرب من مليون سيارة تم تصنيعها بين عامي 2004 و 2015 في جميع أنحاء العالم، بسبب تآكل معزز الفرامل في السيارات والذى يمكن أن يؤدى في أسوأ الأحوال إلى انقطاع الاتصال بين دواسة الفرامل ونظام الفرامل، ويعطل الفرامل .منتخب مصر يواجه غينيا فى الظهور الأول لإيهاب جلال بتصفيات أمم أفريقيا
ارتبط اسم محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بالانتقال إلى برشلونة الإسبانى بعدما أكدت صحيفة "ميرور" أن النادي الكتالونى أبلغ الدولي المصري بإمكانية ضمه بشكل رسمي الصيف المقبل فى صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الريدز فى يونيو 2023.الجيزة: منعنا 2000 توك توك من السير بحدائق الأهرام وتوفير سيارات فان بديلة
أكد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة، أنه تم منع مركبات التوك توك من الدخول أو السير فى منطقة حدائق الأهرام، والاستعانة بسيارات (فان) بدلا منه لخدمة الأهالى.