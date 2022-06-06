شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز يمنحها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 23 من قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حتى عام 2022، على منح حوافز لعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المجالات الأتية:-

مادة(23):

لمجلس الإدارة منح المشروعات التى تباشر نشاطها فى أى من المجالات التالية والتى تستوفى الضوابط التى يقررها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحوافز المنصوص عليها فى القانون :

المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون .

مشروعات ريادة الأعمال .

مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى .

المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج .

المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى .

المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك .

المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا .

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

ويجوز بقرار من مجلس الإدارة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك .