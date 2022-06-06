شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: خلال شهر مايو الماضي حققنا 23% زيادة عنه فى العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON تقريرا حول قناة السويس بعد عودة الملاحة فيها في 5 يونيو 1975.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إنه تم إزالة 8500 لغم بقاع قناة السويس و700 ألف لغم في الضفة الشرقية ومخلفات حرب 1973.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال برنامج كلمة أخيرة ON، أن كل مرة بنحقق أرقام قياسية أكبر وغدا ستعبر 80 سفينة لقناة السويس.

وتابع الفريق أسامة ربيع: خلال شهر مايو الماضي حققنا 23% زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي، موضحا أن الجمعة الماضية ساهمنا في عبور أكبر سفينة إنتاج وتصنيع للغاز الطبيعي المسال بغاطس 18.5 متر.

وقال الفريق أسامة ربيع: نسعى لتقليل وقت الانتظار من أجل عبور قناة السويس، موضحا أن الازدواج في البحيرات المرة الصغرى سيحسن الملاحة بالقطاع الجنوبي بنسبة 28%..

وقال الفريق أسامة ربيع: لدينا 23 خدمة لوجيستيه تقدم للسفن العابرة لقناة السويس، مشيرا إلى التجارة البحرية لم تتأثر كثيرا بالأحداث الجارية في روسيا وأوكرانيا.

وتابع الفريق أسامة ربيع: حال حدوث تراجع في نسب السفن العابرة فلدينا خطط تحفيزية لعبور السفن من قناة السويس.