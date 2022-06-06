شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة ربيع: خلال شهر مايو الماضي حققنا 23% زيادة عنه فى العام الماضي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة ON تقريرا حول قناة السويس بعد عودة الملاحة فيها في 5 يونيو 1975.
وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال برنامج كلمة أخيرة ON، أن كل مرة بنحقق أرقام قياسية أكبر وغدا ستعبر 80 سفينة لقناة السويس.
وتابع الفريق أسامة ربيع: خلال شهر مايو الماضي حققنا 23% زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي، موضحا أن الجمعة الماضية ساهمنا في عبور أكبر سفينة إنتاج وتصنيع للغاز الطبيعي المسال بغاطس 18.5 متر.
وقال الفريق أسامة ربيع: نسعى لتقليل وقت الانتظار من أجل عبور قناة السويس، موضحا أن الازدواج في البحيرات المرة الصغرى سيحسن الملاحة بالقطاع الجنوبي بنسبة 28%..
وقال الفريق أسامة ربيع: لدينا 23 خدمة لوجيستيه تقدم للسفن العابرة لقناة السويس، مشيرا إلى التجارة البحرية لم تتأثر كثيرا بالأحداث الجارية في روسيا وأوكرانيا.
وتابع الفريق أسامة ربيع: حال حدوث تراجع في نسب السفن العابرة فلدينا خطط تحفيزية لعبور السفن من قناة السويس.