شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة محافظة البحيرة حيث ، اعتمد منذ قليل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة النتيجة لمرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" للعام الدراسى الحالة بنسبة نجاح 72 ٪ ، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 115878 طالبا وطالبة حضر منهم نجح منهم 81703 طلاب.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لها 4670 طالبا بنسبة نجاح 79% وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح 75٪.

وفى ذات السياق اعتمد اللواء المحافظ نتيجة إعدادية تلمذة صناعية، حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين 120 طالبا وحضر منهم 118 ونجحوا بنسبة نجاح 100%.

وكذا الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع حيث بلغ عدد المتقدمين 33 طالبا وحضر بنسبة 94% ، وتقدم اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم للطلاب بخالص التهنئة متمنين لهم دوام التفوق والنجاح.