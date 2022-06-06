شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد الغذائية: انخفاض سعر طن الزيت 700 جنيه والسكر 250 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن اليوم شهد انخفاضا في أسعار الأرز غير المعبأ بمعدل ألف جنيه في الطن الواحد وهذه بشرة خير.

وأضاف حازم المنوفي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر طن زيت الصويا انخفض 700 جنيه، لافتًا إلى أن سعر طن السكر انخفض 250 جنيه.

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أنه من المفترض أن ينخفض سعر كيلو الأرز المعبأ جنيه وفقا لجودته، وقد ينخفض سعر زجاجة الزيت 2 جنيه، وكيلو السكر ربع جنيه، داعيًا المنتجين والتجار إلى خفض الأسعار طالما انخفضت عالميًا.

واختتم حازم المنوفي، بأن السوق العالمي يعاني من حالة ركود، وهو ما يبشر بانخفاض جديد في أسعار السلع الأساسية.