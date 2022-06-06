شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/2021.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (174) طالب/طالبة نجح منهم (127) طالبا/طالبة بنسبة 72.99%، ويؤدي الامتحان في الدور الثاني 32 طالب/طالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالب/طالبة بنسبة 8.62%.