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وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الأول للثانوية العامة فى السودان

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحان طلاب شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول) للعام الدراسى 2022/2021.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (174) طالب/طالبة نجح منهم (127) طالبا/طالبة بنسبة 72.99%، ويؤدي الامتحان في الدور الثاني 32 طالب/طالبة بنسبة 18.39%، وبلغ عدد الطلاب الراسبين 15 طالب/طالبة بنسبة 8.62%.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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