شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة يكرم محمد عيسى مدير المديرية تقديرا لجهوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور أحمد عاشور عضو مجلس النواب والأمين العام للاتحاد، بتكريم محمد عيسي وكيل أول وزارة القوى العاملة بالجيزة لبلوغه سن المعاش، بحضور محمد طه مدير عام مديرية القوى العاملة بالجيزة ورؤساء اللجان النقابية على مستوى محافظة الجيزة ورؤساء الأقسام والمديرين وجميع العاملين بمديرية القوى العاملة بالجيزة.

وجاءت الاحتفالية من رؤساء النقابات والاتحاد المحلي ، تكريماً لمحمد عيسي وكيل أول الوزارة لما قدمه جهود واستشارات في خدمه المنظمات النقابية وخروج الانتخابات للدورة النقابيه على أكمل وجه ونزاهة الانتخابات على مستوى اللجان النقابية بالمرحلتين الأولى والثانية.

وقدم هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد عمال مصر، هدية تذكارية له تعبيرا منهم عن حبهم لوكيل وزارة القوى العاملة بالجيزة.