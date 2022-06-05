شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس يطلق مبادرة لتقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى مشاركة الرئيس السيسى فى مؤتمر «صحة أفريقيا».

واقرأ فى العدد الصادر غدا أيضا..

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