شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل البابا تواضروس الثانى للأساقفة الجدد بعد رسامتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وَجَّه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل خاصة لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم اليوم بيد قداسته بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من 100 من أعضاء المجمع المقدس.

وقال قداسة البابا في رسالته للأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو: "أولًا نشكر الأنبا باخوم أسقف سوهاج الذي تابع الإيبارشية منذ رحيل مطرانها، ونشكر مجمع رهبان الدير، الذين اختاروا هذا الأب المبارك ليكون خادمًا في وسطهم، أطلب منه التركيز على الحياة الرهبانية داخل الدير، والاهتمام بالنذور الرهبانية، وبحياة الراهب، فنحن نريد أن تكون أديرتنا بها رهبان ممتلئين من النعمة، ولا يعيشون حياة العالم بل يتمتعون بالنذور التي وهبوا حياتهم من أجلها.

وتابع قداسته: "أطلب منه أن يهتم بحياة الرهبان قبل أي تعمير في الدير، فالبناء الروحي والرهبانى داخل الدير أهم بكثير من أي تعمير أو أي إنشاءات أو مباني حديثة."

وقال قداسة البابا في رسالته للأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة: "أشكر نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، والذي راعى الإيبارشية منذ رحيل أسقفها المبارك المتنيح الأنبا لوكاس، أشكر أيضًا نيافة الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير أنبا بيشوي الذي زكّا أحد أبنائه، وأيضًا أشكر نيافة الأنبا يوليوس المشرف على كنائس الخليج، حيث إنه يشرف على كنائس قطر، وكان نيافة الأنبا بيسنتي يخدم خدمة مباركة لمدة 22 سنة في قطر، ولم تأت شكوى واحدة طوال هذه الخدمة، فكانت خدمته ناجحة جدًّا، والأقباط المقيمون في الدوحة في قطر تكلموا معنا كثيرًا بخصوص أن يظل معهم وفعلوا كل التوسلات، ثم طلبوا أن تكون قطر مع أبنوب، لكن الكنيسة في قطر هي كنيسة مباركة ونيافة الأنبا بيسنتي تميز بعلاقاته الطيبة والرائعة جدًّا مع كل المسئولين في قطر، وبالحقيقة كان ناجحًا وصانع سلام هناك، وسيكون بالمثل في هذه الإيبارشية الجديدة التي سيخدم فيها، إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ودير مار مينا هي إيبارشية منظمة جدًّا، تركها المتنيح نيافة الأنبا لوكاس في حال رائع من التنظيم، وقد طالعت التقارير التي قدمها لنا نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات والمشرف على الإيبارشية بعد رحيل أسقفها، فكانت تقارير منظمة إلى أبعد الحدود، ولذلك سأسلّم هذه التقارير لنيافة الأسقف الجديد لكي يستكمل عملًا ناجحًا في إيبارشية مباركة، وهذه الإيبارشية تضم دير مار مينا المعلق بجبل أبنوب، وهذا الدير يحتاج إلى اهتمام رهباني، ولذلك أطلب من نيافة الأسقف الجديد أن يقضي وقتًا كافيًا في هذا الدير بين أبنائه الرهبان الأحباء، ويهتم بهم، والاهتمام الرهباني أيضًا أوّلي قبل أي اهتمام معماري آخر."