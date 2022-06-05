شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة محدودة رقم ١ لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ١٠٠٠ طن زيت عباد) تسليم خلال الفترة من ٢٥ يوليو إلى ١٥ أغسطس ٢٠٢٢ وجلسة فض المظاريف يوم الأربعاء الموافق ٨ يونيو ٢٠٢٢.

ويستمر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية فى استقبال طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم تليفون المحمول الخاص بهم ضمن البيانات المسجلة على بطاقات التموين وايضا من خلال مكاتب التموين، وذلك لمن أرسلت لهم رسالة على بون ويتم من خلال صورة بطاقة الرقم القومى وصورة رقم بطاقة التموين ورقم المحمول شريطة أن يكون المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول.

ويأتى قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.