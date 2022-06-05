شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: إنشاء وحدة الوزارة بجامعة العريش لتقديم الخدمات للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع وزارة التضامن الاجتماعي غدا الإثنين، بروتوكول تعاون مع جامعة العريش لإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وذلك فى إطار حرص الوزارة علي الاهتمام بالمناطق الحدودية وتقديم خدماتها للطلاب داخل الجامعات المصرية.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية منذ بداية عام 2021، وتم تنفيذه داخل 29 جامعة تتضمن الجامعات الحكومية، وجامعة الأزهر بفروعها الثلاثة، والجامعة المصرية الروسية، وتسعى الوزارة إلي التوسع في مختلف الجامعات.