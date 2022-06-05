شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يلتقى محافظ المنيا لتعزيز خدمات المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب والوفد المرافق له، بديوان عام المحافظة لبحث التعاون بين النقابة والمحافظة فى تعزيز خدمات المعلمين.

أكد محافظ المنيا اعتزازه بدور نقابة المعلمين، كونها تمثل صوت المعلمين الصادق للتعبير عن آمالهم وطموحاتهم والمشاركة بفاعلية في بناء الوطن ورفعته، مشيراً إلى أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو آفاق من التقدم والازدهار في شتى القطاعات، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد نقيب المعلمين بمجهودات المحافظ، والجهاز التنفيذي في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل المباشر والدائم معهم والتعرف على احتياجاتهم وتلبية طموحاتهم، وسرعة الاستجابة لشكاوى المعلمين والعمل الدائم على حلها.

جاء اللقاء بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين وأمين عام اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وحامد الشريف أمين صندوق النقابة المعلمين بالمنيا وأمين عام النقابة الفرعية بالمنيا، والدكتور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة بالمنيا ونقيب الزراعيين بالمنيا، وعدد من القيادات التعليمية وأعضاء البرلمان بالمحافظة.

وفى نهاية اللقاء، أهدى نقيب المعلمين درع النقابة لمحافظ المنيا، تقديراً لمجهوداته الملموسة على أرض الواقع والنهوض بشتى المجالات بالمحافظة، كما أهدى نقيب الزراعيين درع النقابة للمحافظ، وبدوره أهدى محافظ المنيا درع المحافظة لكل من نقيب المعلمين ونقيب الزراعيين.

وعلى صعيد آخر، قدم خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، التهنئة للمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا لتجديد الثقة واستمراره في منصبه.

وأكد نقيب المعلمين أن تجديد الثقة في المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيلا لوزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا يعد تتويجا لسجل حافل من الإنجازات لمنظومة التربية والتعليم بالمحافظة، وتقديرا لجهوده المخلصة في إثراء وتطوير العملية التعليمية بمحافظة المنيا.

وتبادل كل من، نقيب المعلمين ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا الدروع، كما سلم خلف الزناتي درع النقابة الفرعية للمعلمين بالمنيا لنقيب الزراعيين.

وتأتى زيارة نقيب المعلمين لمحافظة المنيا لإطلاق أول دورة تدريبية فى صعيد مصر بالتعاون بين نقابة المعلمين واتخاد النقابات المهنية، وأكاديمية ناصر العسكرية، عن استراتيجيات الأمن القومى لتعزيز الوعى والإنتماء للوطن، بالإضافة لتفقد تجهيزات مستشفى المعلمين بالمنيا استعدادا لافتتاحها العام الحالى .