شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دعم مصر يواصل تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.
كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.