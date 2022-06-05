شكرا لقرائتكم خبر عن موقع دعم مصر يواصل تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر موقع "دعم مصر" فى تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم التليفون المحمول حتى نهاية شهر يونيو الجارى، كما يتم التسجيل أيضا عبر بوابة مصر الرقمية، مجانا شريطة أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

كما أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ولا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.