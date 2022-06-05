شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تدشن مرحلة جديدة من برامج التوعية بأضرار المخدرات فى المناطق المطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏دشنت وزارة التضامن الاجتماعي، مرحلة جديدة من مبادرة تنفيذ برامج توعوية حول أضرار تعاطى المخدرات بمنطقة "أهالينا" بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعىُ بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات"، حيث سبق وتم تدشين مبادرات التوعية من أضرار الإدمان بالعديد من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الأسمرات ، والمحروسة وحدائق اكتوبر ،وبشاير الخير ، وحى الضواحى ببورسعيد "، كما يتم تنفيذ أيضا برامج توعوية فى العديد من المناطق الجارى تطويرها مثل "إسطبل عنتر، وكرموز بالإسكندرية" .

‏

وتستهدف المبادرة توعية الشباب من أبناء المنطقة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى البعض، والرد على استفسارات الشباب حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى وتوفير أدوات التعقيم للمتطوعين لدى الصندوق القائمين على تنفيذ البرامج التوعوية .

‏كما تتضمن المبادرة اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطى المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة فى المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادى لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعى، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت المبادرة فى المراحل السابقة العديد من المناطق المطورة مثل مناطق "حى الأسمرات وروضة السيدة والمحروسة وبشاير الخير وحدائق أكتوبر وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد" وكذلك المناطق الجارى تطويرها ، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فتره الدراسة بخطورة القضية وبناء مهارتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطى المخدرات .

وسيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة "أهالينا "، بجانب إطلاق دورى رياضى بين الشباب بشكل سنوى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" ، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ زيارات منزلية تستهدف الاسر بالمنطقة لتوعيتهم بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية ، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن الاجتماعى، أنه جارى استمرار تنفيذ البرامج التوعوية فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وسبق وتم افتتاح 5 عيادات تابعة للخط الساخن للصندوق "16023 " لاستقبال طالبى الخدمات العلاجية، بالمناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج فى المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركزا علاجيا فى 17 محافظة حتى الآن حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ، مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجى بالخط الساخن داخل العيادات والتى يتواجد بها بشكل يومى عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض.

وسيتم تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بمنطقة " أهالينا " بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات ، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

كما تم إطلاق مهرجان "الأسرة والطفل" لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطى المخدرات بمنطقة "أهالينا "، وتنفيذ دليل المهارات الحياتية لتنمية والوعى لدى الأطفال حول البعد عن التدخين وأضرار المخدرات،كما يتضمن المهرجان أيضا تنفيذ ورش عمل حكى للأطفال بالمراحل العمرية المختلفة من خلال استخدام أساليب غير تقليدية وإعداد مسابقات فنية وثقافية للشباب بالمراحل العمرية المختلفة لتسليط الضوء على أضرار المخدرات.