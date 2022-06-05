تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية فى 16 محافظة بالاسم ورقم الجلوس

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظات التى اعتمد محافظوها النتيجة، بنسب نجاح مختلفة وفقا لكل محافظة، وذلك فى إطار الخدمة التى يقدمها الموقع لقرائه، وللحصول عليها بأسرع الطرق، حيث يتيح ”الخليج 365” لقرائه نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية فى محافظات مصر للعام الدراسى 2020/2021.

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2021/2022 حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 76.12 % ، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة 68.8%، وأيضاً الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة 100 %، فيما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع إلى 66.7%.

وجاء ذلك أثناء عرض مدير مديرية التربية والتعليم عبد الكريم لطفى النتائج والنسب المئوية للشهادة الإعدادية على محافظ أسوان والذى قدم التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين بشكل عام ، و 17 طالب وطالبة الذين حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة ليتبؤا هؤلاء المتفوقين قائمة الشرف لأوائل المحافظة فى الشهادة الإعدادية العامة واللغات.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة برقم الجلوس

ينشر الخليج 365 رابط نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولمعرفة النتيجة اضغط هنا. واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2021 / 2022 بنسبة نجاح 83 % وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 186273 طالب وطالبة حضر منهم 180891 طالب وطالبة ونجح 147653 . كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 62% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 96.6% ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87 % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 63% . وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، أن هناك ١٥٥ طالبا وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية بالقاهرة ، كما حققت إدارة شبرا التعليمية المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٨ % ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩٦.٤ % وحصلت إدارة حلوان التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٩٥.٧% .

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بنى سويف 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

كما اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة بنجاح 75.51 % لطلبة النظامى، حيث تقدم للامتحان 61 ألفا و 700 طالباً وطالبة، حضر منهم 55 ألفاً و 852 طالباً وطالبة ، نجح منهم 42 ألفاً و173طالباً وطالبة، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 67.98% ، حيث تقدم للامتحان 819 طالباً وطالبة ، حضر منهم 534 طالباً ، وبلغ عدد الناجحين 363 طالباً.

وتقدم المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق في السنوات المقبلة، وفي الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدي الحقيقي الذي ينبغي أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم في مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادى الجديد 2022.. بالاسم ورقم الجلوس

وفى الوادى الجديد اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد نتيجة الشهادة الاعدادية بالمحافظة، بنسبة نجاح بلغت 93%، وقدم المحافظ خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح بالفصل الدراسي الثاني، كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداَ حصول 16 طالبا على الدرجات النهائية بنسبة نجاح 100%.

وكان الدكتور جمال حسن، وكيل تعليم الوادي الجديد أعتمد الأحد الماضي ، نتيجة الشهادة الإعدادية لمدرستى الأمل للصم وضعاف السمع بحضور مدير عام التعليم العام بالمديرية للعام الدراسى 2021_ 2022م.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان نسبة النجاح بلغت نسبة 100% للمدرستين، ووجه الدكتور جمال، خالص التهنئة والأمنيات الطيبة لجميع الطلاب الناجحين معربا عن امتنانه وتقديره لجميع القائمين على أعمال الامتحانات لحسن الأداء متمنيا لقطاع تعليم المحافظة دوام التوفيق والسداد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس

وفى الدقهلية، اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الإعدادية إتمام مرحلة التعليم الأساسى بالدقهلية"للعام الدراسي 2022/2021 م وذلك بحضور المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وذلك بنسبة نجاح بلغت 86.3٪، حيث أوضح وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام عدد 119242 طالبا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 102865 طالبا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 86.3%.

وعن الإعدادية المهنية قال وكيل الوزارة، أن عدد من تقدموا للامتحان بها 3081 طالبا وطالبة نجح منهم 2430 طالبا وطالبة بنسبة 80%.

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وفى بورسعيد، اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنظام البابل شيت الحديد الذي يتم تطبيقه في المحافظة كأولي محافظات الجمهورية، والتى جاءت بنسبة 83.5%، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، والدكتور عاطف علم الدين، رئيس مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة دمياط بالاسم ورقم الجلوس

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثانى من العام 2021 /2022 بنسبة نجاح 72.37%، حيث بلغ عدد المقيدين 30361 طالبا وطالبة، حضر الامتحانات 29625 ونجح منهم 21491 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100% وأيضاً الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 91%، وتقدمت محافظ دمياط بأصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات، معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

ومن جانبه، ذكر الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم إطلاق النتيجة من خلال روابط عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط و مديرية التربية والتعليم بدمياط.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء برقم الجلوس

وفى سيناء، اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى ونهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 82 % من المتقدمين للامتحانات، وأكد المحافظ على أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 8 آلاف و450 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8 آلاف و202 طالبًا وطالبة ، وبلغ عدد الغائبين248 طالبًا وطالبة ، ونجح منهم 6 آلاف و 627 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة .

وأضاف المحافظ أن نتيجة الفصل الدراسى الثانى مرتفعة عن نتيجة الفصل الدراسى الأول ، وذلك نتيجة للجهد المبذول من العاملين في قطاع التربية والتعليم على مستوى المحافظة .. مؤكدًا على أن نسبة نجاح المدارس الرسمية بلغت 81 % ، وبلغت نسبة نجاح المدارس الرسمية للغات 98 % ، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة عربى 93 % .. بينما بلغت نسبة النجاح بالمدارس الخاصة لغات 100 % ، نسبة النجاح لطلاب الدمج أيضا 100 % ، وبلغت نسبة نجاح طلاب المنازل 77 % .

نتيجة الشهادة الإعدادية فى كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس

وفى كفر الشيخ اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021/ 2022 بنسبة نجاح 78.83%، وذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 60 ألفًا و 812 طالبا، تغيب منهم 502 طالباً، حضر منهم الامتحانات 60 ألفًا و310 طالبًا، ونجح منهم 47 ألفًا و276 طالبًا، بنسبة 78.83%.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

واعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022. حيث بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 106761 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 103774 طالبا، وبلغت نسبة النجاح 76,8 ٪ بإجمالي عدد 79654 طالبا وطالبة، جاء ذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية ، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدا أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، ومطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى الفيوم بالاسم ورقم الجلوس

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 73.35 %، بحضور سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، وبلغ إجمالي عدد الطلاب الممتحنين 63 ألفا و633 طالبا.

وجاء ترتيب الإدارات حسب نسب النجاح، إدارة غرب الفيوم التعليمية الأولى بنسبة نجاح 81.77 % بينما جاءت إدارة طامية التعليمية الأقل في نسبة النجاح والتي بلغت 67.85 %

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة سوهاج

ينشر الخليج 365 النتيجة الكاملة للشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج بعد اعتمادها بنسبة نجاح 71%.

كان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اعتمد صباح اليوم نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الثاني مايو2022م، بنسبة نجاح 71%

ومن جانبه أوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 90 ألفا 844 طالبا وطالبة، حضر منهم 90 ألفا 234 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين الحاصلين على 50% فأكثر 63 ألفا و774 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 71%، لافتا إلى حصول الإدارات التعليمية بـ "دار السلام، والبلينا، وجرجا" على المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الإدارات التعليمية بالنسبة لعدد الحاصلين على 70% فأكثر تلتها بالترتيب إدارات "المراغة، وجهينة، وسوهاج، وأخميم، والمنشاة، وساقلتة، وطهطا، وطما".

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين، متمنيا لهم مزيدا من التفوق والنجاح في المراحل القادمة، معربا عن تقديره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022 .. بالاسم ورقم الجلوس ينشر الخليج 365، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية 2022، حيث اعتمد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، ظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 74.18%.

وكان محافظ الاسماعيلية قد التقى طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 73.6%

ينشر ”الخليج 365” نتيجة الشهادة الإعدادية في قنا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء اللواء أشرف الداودى ، بنسبة نجاح بلغت 73.6%، بحضور المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد والدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم. وقال محافظ قنا، إن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بلغ هذا العام 56801 طالبا وطالبة حضر منهم 54311 وحقق النجاح 40590 طالبا بنسبة نجاح بلغت 73.60%، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 1478 طالبا، وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 1400 طالب بنسبة نجاح بلغت 86.5 %، بينما بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 26 طالبا وعدد من تقدموا منهم لأداء الامتحانات 26 وعدد من حققوا النجاح 24 طالبا بنسبة نجاح بلغت 92.3 %. وأجرى محافظ قنا اتصالات هاتفية بالعشرة الأوائل للشهادة الإعدادية، وهم " محمد إبراهيم غرباوى أحمد – جورج رفعت وليم ينى - كيرلس مخلص صبحى – بسنت علاء الدين عبد العزيز – زياد تامر أحمد محمد - محمد عاصم محمد شمروخ – إسلام محمد السيد عطالله – سلسبيل أحمد نبيه أحمد – أمل حمدى عبد الشافى وزيرى – اسلام محمد محمد بريقع" لتهنئتهم بحصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع 280 درجة. كما أعرب «الداودي» خلال اتصاله بأولياء أمور الطلاب عن خالص تهانيه لحصول أبنائهم على المركز الأول مشيدًا بدور الأسرة فى توفير المناخ المناسب الذى أتاح للطلاب تحقيق هذه النتيجة المتميزة متمنيًا له دوام التوفيق خلال المرحلة الدراسية المقبلة.