شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبدأ تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022 وتوجه بمراعاة الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كنترولات الدبلومات الفنية بدأت فى تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية 2022، فى المواد التى أدى فيها الطلاب الاختبارات فى الأسبوع الأول من بدء الامتحانات وهى المواد الثقافية، مضيفة أنه تم توجيه مقدرى الدرجات بمراعاة الدقة فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والالتزام بضوابط التصحيح.

ويؤدى طلاب الدبلومات الفنية الامتحانات التحريرية فى عدد من المواد الدراسية حسب الشعب والتخصصات فى لجان بالمدارس، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من الغش أو تصوير الأسئلة والإجابات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وجروبات الغش، كما نبهت الوزارة على عدم السماح للطلاب بدخول لجان الامتحان بالتليفونات المحمولة، مشددة على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال وقائع الغش.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجارى، 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية 23 لجنة إدارة، بالإضافة إلى 25 لجنة نظام ومراقبة، ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي 3080 لجنة امتحانية.