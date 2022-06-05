شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الانتهاء من إجراء 1.3 مليون عملية كبرى بقوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قدراتنا الاقتصادية لا تتيح تقديم الخدمة الطبية بسهولة، معقبا: "اللى قدراته قليلة معندوش غير الأفكار وربنا يوفقه بفكرة لمسألة.. لو عندي قدرة على تقديم خدمة طبية بما تعنيه هذه الكلمة مش هايبقى فيه مشكلة، لكن المشكلة تأتى من قلة الموارد وقلة الأموال المخصصة، وعندنا في مصر موقفناش قدامه وما أحبطناش.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول،: "مفيش أبدا عقبة وتحدٍ يقف أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي، فيه شركات عملاقة منجحتش بالأماني، ولكن نجحت بالارادة والإصرار والجهد.. حلينا مسائل كتير بالمبادرات مثل 100 مليون صحة وفيروس سي، ده كله استهداف لتجاوزات بحاجة بعينها.

وتابع الرئيس: "قوائم الانتظار اللى بنتكلم عليها، بتكلم على علاج طبي ضخم وعميلات حراحية كبرى، كان العدد اللى تم طرحه مكنش كتير بعد 3 أو 4 سنين وصل العدد 1.3 مليون عملية كبيرة تتكلف ما بين 100 الى 400 الف بما فيها نقل أعضاء، كانت القوائم 3 أسابيع قلت لدكتور خالد طيب نقلله مش هنخلى أبدا مريض يتألم في بيته، أى حد بيشتكي من عملية كبيرة نقدمله العلاج ونعمله العملية، متقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زى مصر في فترة زمنية قليلة، ومستهدف الانتهاء من التأمين خلال عشر سنوات ولكن كانوا بيتكلموا في 15 سنة قلتلهم منقدرش نقدم خدمة بعد 20 سنة.

وواصل الرئيس: "اشتغلنا واطلقنا البرنامج واطلقناه في 5 محافظات وخلال مدة 10 سنوات نكون علمان تأمين صحي شامل لكل المصريين، قابلنا تحديات كتير لكن ما احبطناش، بنزيد2.5 مليون كل سنة وحالات الوفاة نصف مليون يعني بنزيد 2 مليون كل سنة، يعنى 4 آلاف سرير يكلفوا 2.5 مليار دولار كل سنة للصحة، ده مخوفناش وقلنا إن مواردنا محدودة لا مقولناش هنفضل نشتغل ايوه ونتحدى التحدي ايوه لغاية لما نتغلب عليه إن شاء الله".