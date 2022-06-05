شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مصر مستعدة للتعاون مع الدول الأفريقية فى كافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر دولة أفريقية مثل باقي دول القارة، مواردها ليست كثيرة، وذات عدد سكان ليس بقليل حيث يتخطى الـ100 مليون نسمة، ولكن مصر على أتم استعداد للتعاون مع الدول الأفريقية في كل المجالات.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا، أن القدرات الموجودة في مصر متاحة للأشقاء في أفريقيا، "هذا كلام ليس سياسي، وما لدينا متاح لكم كمشاركة وتدريب وتعليم وعلاج وكنقل وتبادل الخبرات، وإحنا مستعدين نعمل ده وزيادة حتى في صناعة الدواء".

وتابع الرئيس: "إحنا لما اتكلمنا عن قدراتنا الاقتصادية وأنها لا تتيح تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لـ100 مليون بسهولة، وده كلام إحنا بنعترف به، فكان قدامنا إننا نعمل اللي قدراته قليلة ماعندهوش غير الأفكار، وإن ربنا يوفقه لفكرة يحل بيها المسألة، والمشكلة ديما بتيجي مع قلة الموارد وشح الأموال المخصصة، ولم نقل في مصر أبدا إن ده صعب ولم نحبط، مفيش أبدا عقبة وتحدي تقف أبدا أمام إرادة لا تلين من أجل تجاوز هذا التحدي".