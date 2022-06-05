شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى فى بناء التنمية الحقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول: "لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الأفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب".