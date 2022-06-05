شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: قلة الموارد بأفريقيا لا يمكن أن تكون عائقا فى تحقيق الأهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العلماء الذين يكتشفون الأمراض يمكن أن لا يعرفهم الناس، ولكن ترى الناس آثارهم وهذا أمر مقدر جدا على المستوى الإنساني والأخلاقي.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأول بأفريقيا: "لما عملنا الفحص الشامل في مصر للكشف عن فيروس سي، أطلقناه على المستوى القومي ثم لما ربنا وفقنا، وبقول للأشقاء في أفريقيا إن قلة الموارد لا يمكن تبقى عائقا في تحقيق الأهداف".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عندما قررنا نعمل المشروع في مصر، جبت شركات الأدوية الأمريكية وتحدثنا معهم بشأن الأدوية، وكانت تكلفة الدواء ساعتها 10 آلاف دولار، ولكن إحنا تحصلنا عليه بتكلفة أقل من كده، وده أمر مشكور من شركات الأدوية، وبقولهم أفريقيا سوق واعد وإذا كنا مليار و300 مليون نسمة فخلال سنوات هنبقى 2 مليار، لذلك المستقبل في أفريقيا".