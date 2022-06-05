شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس زيمباوى يشيد بتجربة مصر فى التعامل مع أزمة شح المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور كونستانتينو شيونجا نائب رئيس دولة زيمباوي ووزير الصحة، إن القارة الأفريقية تحتاج إلى المساندة لبناء القطاع الصحي، حيث تعلمنا درسا هاما وكبيرا من خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن معظم سكان القارة وشعوبها لديهم موارد محدودة فى شتى المجالات، لا سيما المجالات الطبية، في حين نجد أن الدول المتقدمة لديهم إمكانيات متوفرة.

وأشاد نائب رئيس دولة زيمباوي، خلال جلسة تحاورية بمؤتمر أفريقيا الطبي الأول بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعامل مصر مع شح المياه قائلا: "القارة تحتاج إلى التعلم لا سيما وجودنا في مصر، حيث أن مصر لديها خبرة وتمكنت من التعامل باستخدام القليل جدا من المياه، وتمكنت من معالجة هذه الإشكاليات، نتمنى أن نتعلم الكثير في هذا المجال هنا في مصر.. فبكمية مياه قليلة جدا من خلال مجرى النيل الذي يمر في مصر، تمكنت من التعامل مع هذا الوضع".

وأعرب "شيونجا" عن أمنيته في تكوين شراكات تجارية مع مصر في مجالات الدواء من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها القارة.

وشدد على أهمية الاكتفاء الذاتي في كل شيء ولا سيما في مجال الدواء، معلقا: "إذا تمكنت القارة من صناعة اللقاحات حيئنذ سنكون حققنا إنجازا كبيرا.