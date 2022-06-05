شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحذر المدارس الخاصة من تحصيل قيمة رسوم التحاق بالعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا للمديريات استعدادا للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023، بشأن المدارس الخاصة، مؤكدة على التزام المدارس الخاصة بجميع أنواعها بالقواعد القانونية والقرارات الوزارية المنظمة لها فى العام الدراسى القادم.

وأكدت الوزارة أنه يتم وضع تكلفة الكتب الدراسية بمعرفة الإدارة التعليمية قبل بداية العام الدراسى طبقا للتكلفة الفعلية، مضافا إليها نسبة 10% مصاريف إدارية على دفعتين ويتم تحصيل الدفعة الأولى من قيمة تكلفة كتب الوزارة مع مصروفات القسط الأول، على أن يتم التأكد من من تسليم أولياء الأمور الكتب الدراسية بالتوقيع فى الكشف المقرر، لذلك يحظر أن تتضمن تكلفة الكتب الدراسية قيمة أى مطبوعات أخرى غير قانونية (ملخصات - ملازم - بوكليت).

وحذرت الوزارة من تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول أو فتح ملف ويحظر بيع الزى المدرسى والادوات الكتابية والمكتبية لمخالفته لترخيص المدارس الخاصة والقرارات الوزارية المنظمة.