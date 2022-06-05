شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم بمذكرة الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى LRT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل قبول الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى الخفيف، LRT بعدد (12) محطة وهم كتالي: (عدلي منصور - العبور -المستقبل - الشروق - نيو هليوبليس - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة - الروبيكي - حدائق العاصمة - مطار العاصمة - مدينة الفنون والثقافة) والساحات الخارجية للمحطات.

وقالت الوزارة، إنه فى حالة الرغبة فى الاستغلال الإعلاني يتم التقدم بدراسة فنية و عرض مالي بمقر شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية "الذراع الاستثماري لوزارة النقل" بحد أقصى اليوم الأحد الموافق 5/6/2022، للاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة للاستثمار الاعلاني بشركة إم او تي 13 )أ) شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة – القاهرة، هاتف رقم : 43/24553253/02 – محمول : 01155550909، الخط الساخن 16498، بريد الكتروني :- [email protected]

ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.

يمثل القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.