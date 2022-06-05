شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم بمذكرة الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى LRT والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الوزارة، إنه فى حالة الرغبة فى الاستغلال الإعلاني يتم التقدم بدراسة فنية و عرض مالي بمقر شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية "الذراع الاستثماري لوزارة النقل" بحد أقصى اليوم الأحد الموافق 5/6/2022، للاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة للاستثمار الاعلاني بشركة إم او تي 13 )أ) شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة – القاهرة، هاتف رقم : 43/24553253/02 – محمول : 01155550909، الخط الساخن 16498، بريد الكتروني :- [email protected]
ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة الرياضية ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.
يمثل القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.