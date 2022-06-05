أخبار مصر

اليوم.. آخر موعد للتقدم بمذكرة الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى LRT

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتقدم بمذكرة الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى LRT والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل قبول الاستغلال الإعلانى لمحطات القطار الكهربائى الخفيف، LRT  بعدد (12) محطة وهم كتالي: (عدلي منصور - العبور -المستقبل - الشروق - نيو هليوبليس - بدر - المنطقة الصناعية - مدينة المعرفة - الروبيكي - حدائق العاصمة - مطار العاصمة - مدينة الفنون والثقافة) والساحات الخارجية للمحطات.

 

وقالت الوزارة، إنه فى حالة الرغبة فى الاستغلال الإعلاني يتم التقدم بدراسة فنية و عرض مالي بمقر شركة إم أو تي للاستثمار والتنمية "الذراع الاستثماري لوزارة النقل" بحد أقصى اليوم الأحد الموافق 5/6/2022، للاستفسار يرجى التواصل مع الإدارة العامة للاستثمار الاعلاني بشركة إم او تي 13 )أ) شارع المعهد الاشتراكي - روكسي - مصر الجديدة – القاهرة، هاتف رقم : 43/24553253/02 – محمول : 01155550909، الخط الساخن 16498، بريد الكتروني :- [email protected]

 

ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة العاصمة 1 بعدد 11 محطة سطحية، وتمتد المرحلة الثانية من محطة العاصمة 1 حتى محطة العاصمة 2 "مدينة الفنون والثقافة"، أما المرحلة الثالثة فتشمل 4 محطات هى العاصمة الإدارية 3 والقيادة الاستراتيجية والمدينة ثم المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع.

 

يمثل القطار الكهربائى شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويخدم المدن الجديدة بشرق القاهرة وهي: العبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا