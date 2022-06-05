شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ الوادى الجديد يطلقان شارة بدء ماراثون الدراجات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شارة بدء ماراثون للدراجات ، خلال جولة الوزيرة بالمحافظة على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمي، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الماراثون يهدف إلى تشجيع المواطنين على قيادة الدراجات كوسيلة انتقال مستدامة رخيصة وسهلة وتحافظ على البيئة والصحة، وذلك ضمن توجه العالم نحو استخدام وسائل النقل المستدام كالدارجات والنقل الجماعي والسيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء لتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، كإحدى آليات التخفيف من آثار تغير المناخ الذي تصبح تحدي يواجه العالم كله دون تفرقة، وتتطلب مواجهته تكاتف جهود الجميع حول العالم بتبني ممارسات وإجراءات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في النقل المستدام للحد من الانبعاثات الملوثة ومواجهة الازمة العالمية للطاقة.

وأضافت الوزيرة، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27 تسعى للتأكيد على أهمية النقل المستدام، وتقدم نموذجا بمدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر من خلال تحويل وسائل الانتقال خلال المؤتمر وبعده إلى النقل الجماعي الكهربي والسيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وتشجيع استخدام الدراجات.

وقامت محافظة الوادي الجديد بتنفيذ مضمار الدراجات بمدينة الخارجة بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضـة في المسافة من مدخل جامعة الوادي الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر ، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، حيث تم افتتاحه أثناء زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظة ( نوفمبر 2021 )، كما دشن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ( فبراير 2021 ) أول سيارات صديقة للبيئة بالمحافظة بأسعار مخفضة تعمل بالطاقة الكهربائية بديلا عن الوقود ؛ للحفاظ على البيئة وتقليل العوادم والانبعاثات الضارة فضلا عن تقليل التكلفة . وتتميز هذه السيارات بثلاث بطاريات شحن تعمل لمسافة 120 كم ، وتبلغ سرعتها 50 كم ساعة ، بالإضافة لمراوح تبريد وشاشة عرض داخلية وشنطة أساسية وزجاج كهربائي ، وخدمة ضمان ضد عيوب الصناعة .