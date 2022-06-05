شكرا لقرائتكم خبر عن "القصبى" وعلى جمعة يدليان بصوتيهما فى انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل مشايخ الطرق الصوفية اليوم الاحد، عملية الاقتراع لاختيار 10 ممثلين لهم بالمجلس الأعلى للطرق الصوفية، في انتخابات لمجلس يستمر ثلاث سنوات، حيث سبق وأعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى عقد انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، بمقر المشيخة العامة الجديد بالدراسة وفقاً لنص القانون 118 لسنة 1976.

وأدلى بصوته منذ قليل الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية، وتقدم لخوض انتخابات عضوية المجلس كل من، الشيخ علاء الدين ماضى أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية، الدكتور على جمعة شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، والدكتور محمد أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية الأحمدية الخلوتية، الشيخ السيد عبد الله المحجوب الميرغني شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، الدكتور سالم جابر الجازولى شيخ الطريقة الجازولية الشاذلية.

كما يخوض انتخابات المجلس الشيخ أحمد إبراهيم التسقيانى شيخ الطريقة التسقيانية الأحمدية، الشيخ عبد الرحيم محمد العزازى شيخ الطريقة العزازية، الشيخ عمرو العفيفى، شيخ الطريقة العفيفية الشاذلية، الشيخ سامح المرزوقى، شيخ الطريقة المدنية الشاذلية، الشيخ أحمد عبد القادر أحمد مجاهد شيخ الطريقة المجاهدية البرهامية، الشيخ فكري السيد شيخ الطريقة العروسية الشاذلية، الشيخ محمود أبو الفيض الطريقة الفيضية الشاذلية، الشيخ شريف مشينة شيخ الطريقة الطريقة السلامية الشاذلية، الشيخ عوني السيد القبيسي شيخ الطريقة العمرانية القبيسية الخلوتية، والشيخ هانى سالمان شيخ الطريقة الإمبابية الأحمدية، الشيخ أحمد الصاوي شيخ الطريقة الصاوية الخلوتية، الدكتور محمود أبو على شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية، الشيخ سعيد الشناوى، شيخ الطريقة الشناوية.