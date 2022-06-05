شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبلة، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا ، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهى على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطنانى البرنوجى - دمنهور

2. على زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور

3. عجوة – الجدية - رشيد

مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس

مديرية أوقاف الشرقية

6. الأربعين – بنى عامر - الزقازيق

7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. الطلمبات – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. عبد الدايم الجديد الكبير – عزبة عبد الدايم – سيدى سالم غرب

10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد- المختون - ديروط

مديرية أوقاف بنى سويف

2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق.