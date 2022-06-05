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شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تزرع نخلة بحديقة 30 يونيو فى الخارجة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى إطار الزيارة التفقدية لمحافظة الوادي الجديد وإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة والمناخ، استهلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد زيارتهما بتفقد حديقة 30 يونيو بالخارجة، وذلك ضمن احتفالات يوم البيئة العالمى، والذى يأتي هذا العام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" ويصاحبهما نواب البرلمان وممثلى الأزهر الشريف وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة.
قامت وزيرة البيئة والمحافظ بزارعة نخلة بالحديقة والتى تعد أحدث حديقة ترفيهية ثقافية تضم مجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية ومسطحات خضراء وملاعب رياضية وحمام سباحة وممشى دراجات ومسجد وذلك على مساحة 8 أفدنة.
كما قامت وزيرة البيئة والمحافظ بإطلاق حملة تشجير بمشاركة طلبة جامعة الوادى الجديد لزراعة 1000 شجرة مثمرة بطول سور جامعة الوادى الجديد بمقر الجامعة الجديد حيث شارك طلاب كليات الجامعة وأساتذة كلية الزراعة وذلك فى إطار العمل على زيادة الرقعة الخضراء والتقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري.
وزيرة البيئة خلال زيارتها الوادى الجديد
وزيرة البيئة تزرع نخلة بحديقة 30 يونيو
وزيرة البيئة تزرع نخلة بحديقة 30 يونيو في الخارجة