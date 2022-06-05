شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر الطبى الأول بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، جلسة حوارية خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول "صحة أفريقيا"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينعقد المؤتمر والمعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة دولية كبيرة بفعاليات المؤتمر والمعرض.
ويقدم المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي فرصة تعليمية من خلال جلسات محاضرات علمية وجلسات تدريبية وورش عمل، تتناول أهم الموضوعات الشائعة بهذا القطاع.